Vier Leichtverletzte nach Auffahrunfall auf A14

Aus bislang unbekannter Ursache prallte am Montagvormittag auf der Rheintalautobahn (A14) in Vorarlberg ein Lkw-Lenker gegen zwei Pkw. Während an den Fahrzeugen erheblicher Schaden entstand, kamen die Unfallbeteiligten mit kleineren Blessuren davon.
Der Unfall ereignete sich im Baustellenbereich zwischen Dornbirn-Nord und Lauterach. In Fahrtrichtung Deutschland war es im Laufe des Vormittags aufgrund von Wartungsarbeiten im Pfändertunnel immer wieder zu Verzögerungen gekommen.
Der Zusammenstoß zwischen dem Schwerfahrzeug und den beiden anderen Fahrzeugen hätte schlimmer enden können. Dank der ausgelösten Airbags wurden die vier beteiligten Personen aber nur leicht verletzt. Sie wurden vom Roten Kreuz und der Rettung vor Ort versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.
Polizeihubschrauber im Einsatz
Die Feuerwehr Dornbirn sicherte die Unfallstelle, unterstützte die Rettungskräfte und entfernte ausgetretene Betriebsmittel sowie Fahrzeugteile von der Autobahn. Aufgrund der Vielzahl an Beteiligten hatte die Polizei umfangreiche Dokumentationsarbeiten zu leisten. Für Übersichtsaufnahmen wurde deshalb ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Auf der Autobahn bildete sich in Fahrtrichtung Bregenz ein kilometerlanger Rückstau.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.