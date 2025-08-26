Verpflichtende Schutzkonzepte für Kinder gefordert

Die abscheulichen Vorfälle liegen bereits zwei Jahre zurück, erst am Montag sind sie im Zuge eines Prozesses am Bezirksgericht Dornbirn öffentlich geworden. Der Schock sitzt tief, es stellt sich die Frage nach dem Warum – und wie derartige Übergriffe künftig verhindert werden können. Beim Institut für Sozialdienste (ifs) hat man im Beratungsalltag immer wieder mit Gewalt von Kindern an Kindern zu tun. Der Fall der zwei Brüder sei aber außergewöhnlich, betont Jutta Lutz-Diem, Leiterin des ifs-Kinderschutzes. Die Gründe für übergriffiges Verhalten von Kindern seien sehr verschieden, zum konkreten Fall könne sie diesbezüglich nichts sagen. Generell seien aber Verbesserungen bei der Ferienbetreuung notwendig. Österreichweit gebe es für Ferienheime keine einheitlichen Standards, in Vorarlberg gibt es zwar Empfehlungen, aber keine Verpflichtung, kritisiert die Expertin.