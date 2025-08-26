Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Deutsch als Schlüssel

Wirtschaft stellt sich hinter die Sommerschule

Politik
26.08.2025 10:51
Ab 2026 soll die Sommerschule für Schüler mit schlechten Deutschkenntnissen verpflichtend sein.
Ab 2026 soll die Sommerschule für Schüler mit schlechten Deutschkenntnissen verpflichtend sein.(Bild: APA/EVA MANHART)

Die Vorarlberger Wirtschaftskammer unterstützt die Pläne von Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos), der eine verpflichtende Sommerschule für Kinder mit mangelnden Deutschkenntnissen angekündigt hat.

0 Kommentare

Die Lehrer und ihre Personalvertretungen sind bezüglich der Sommerschule bekanntlich immer noch sehr skeptisch, umso enthusiastischer ist das Echo aus der Wirtschaft. „Bildung ist ein Langzeitprogramm: Das eine schließt das andere nicht aus – im Gegenteil: Es braucht sowohl die Sommerschule als auch eine ganzjährige, gezielte Betreuung von Kindern mit mangelnden Deutschkenntnissen“, betont WKV-Präsident Karlheinz Kopf.

Das Angebot einer – freiwilligen – Sommerschule gibt es bereits seit einigen Jahren und die Nachfrage steigt stetig. Laut Bildungsdirektion besuchen heuer 1848 Kinder in Vorarlberg die Sommerschule – das bedeutet einen erneuten Anstieg gegenüber den Vorjahren. Ab 2026 wird die Sommerschule gemäß den Plänen von Wiederkehr für über 2000 außerordentliche Vorarlberger Schülerinnen und Schüler verpflichtend sein – also für all jene Kinder, die dem Unterricht aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse nicht ausreichend folgen können. „Deutsch ist der Schlüssel für schulischen Erfolg, Integration und berufliche Qualifikation. Sprachdefizite dürfen nicht zur Barriere werden. Während des Schuljahres braucht es ausreichend Deutschförderung – und im Sommer die verpflichtende Sommerschule. Nur beides zusammen schafft echte Chancengleichheit. Es darf nicht am System scheitern, Kinder rechtzeitig fit für das neue Schuljahr zu machen“, bezieht Kopf eindeutig Position.

Vorarlberger Schüler schlecht in Deutsch
Gerade in Vorarlberg sei der Bedarf groß, so der WKV-Boss mit Verweis auf das aktuelle Bildungsmonitoring: Dieses stellte den Vorarlberger Schülern im Fach Deutsch – übrigens auch im Bereich der höheren Schulen und bei der Matura – kein gutes Zeugnis aus, sie schnitten im österreichweiten Vergleich nur unterdurchschnittlich ab. „Jede Investition in bessere Deutschkenntnisse ist daher entscheidend – und zwar von der Kleinkindbetreuung über den Kindergarten bis hin zu Schule und Sommerschule“, betont Kopf. Die stellvertretende WKV-Direktorin Gudrun Petz-Bechter verweist zudem darauf, dass die Sommerferien in Österreich im EU-Vergleich besonders lang sind: „Es ist höchste Zeit, darüber nachzudenken, ob die Ferienzeit generell für Fördermaßnahmen genutzt werden soll. Viele Eltern wünschen sich dies schon lange – damit Kinder besser vorbereitet ins neue Schuljahr starten können.“

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
14° / 24°
Symbol heiter
Bludenz
14° / 28°
Symbol heiter
Dornbirn
14° / 27°
Symbol heiter
Feldkirch
13° / 27°
Symbol heiter

krone.tv

Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
143.994 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
113.875 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Ausland
Unfall auf Friedhofsparkplatz: Zwillinge tot
98.284 mal gelesen
Ein Auto fuhr auf einem Friedhofsparkplatz in Krefeld in eine Gruppe von Menschen. Ein ...
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1343 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Innenpolitik
Geheime Absprachen: Strafe für Kickls „General“
1091 mal kommentiert
Generalsekretär Goldgruber mit seinem Innenminister Kickl im Jahr 2018 – jetzt wurde Goldgruber ...
Kolumnen
Babler und die Frage seiner Durchsetzungskraft
958 mal kommentiert
Andreas Babler nahm erstmals als Vizekanzler im ORF-Sommergespräch Platz.
Mehr Politik
Deutsch als Schlüssel
Wirtschaft stellt sich hinter die Sommerschule
Schubertiade
Vergleichbare und doch verschiedene Liederabende
Schwierige Aufgaben
Vorarlbergs Zweitligisten mit Sorgenfalten im Cup
Krone Plus Logo
Prämie von Unternehmen
Harter Kampf um die Vorarlberger Schlachtkälber
Fan.at Spiel der Runde
Neue Torwartregel wird Egger Talent zum Verhängnis
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf