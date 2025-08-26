Wirtschaft stellt sich hinter die Sommerschule

Vorarlberger Schüler schlecht in Deutsch

Gerade in Vorarlberg sei der Bedarf groß, so der WKV-Boss mit Verweis auf das aktuelle Bildungsmonitoring: Dieses stellte den Vorarlberger Schülern im Fach Deutsch – übrigens auch im Bereich der höheren Schulen und bei der Matura – kein gutes Zeugnis aus, sie schnitten im österreichweiten Vergleich nur unterdurchschnittlich ab. „Jede Investition in bessere Deutschkenntnisse ist daher entscheidend – und zwar von der Kleinkindbetreuung über den Kindergarten bis hin zu Schule und Sommerschule“, betont Kopf. Die stellvertretende WKV-Direktorin Gudrun Petz-Bechter verweist zudem darauf, dass die Sommerferien in Österreich im EU-Vergleich besonders lang sind: „Es ist höchste Zeit, darüber nachzudenken, ob die Ferienzeit generell für Fördermaßnahmen genutzt werden soll. Viele Eltern wünschen sich dies schon lange – damit Kinder besser vorbereitet ins neue Schuljahr starten können.“