Großeinsatz

Suche nach vermisstem Schwimmer in Rankweil

Vorarlberg
25.08.2025 15:40
Die Suche verlief bisher ohne Erfolg.
Die Suche verlief bisher ohne Erfolg.(Bild: Mathis Fotografie)

Seit 13.30 Uhr wird im Baggersee Brederis nach einem Schwimmer gesucht. Andere Badegäste hatten beobachtet, wie der Mann unterging und nicht mehr auftauchte. Daraufhin setzten sie die Rettungskette in Gang.



Die Rettungskräfte rückten umgehend aus. Zwei Hubschrauber („Christophorus 8“ und „Libelle“) sind im Einsatz, ebenso zahlreiche Wasserretter und Taucher. Dennoch fehlt vom Vermissten bisher jede Spur. Auch die Identität des Mannes ist noch nicht bekannt. 

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Vorarlberg
Sicher zur Penne
Auch der Schulweg ist reine Übungssache
Heim muss zahlen
Brüderpaar quälte im Ferienlager Zimmerkameraden
Lkw gegen Pkw
Vier Leichtverletzte nach Auffahrunfall auf A14
Erste Niederlage
Ex-Pioneers-Topscorer setzte den Schlusspunkt
