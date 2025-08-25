Suche nach vermisstem Schwimmer in Rankweil

Auch der Schulweg ist reine Übungssache
Seit 13.30 Uhr wird im Baggersee Brederis nach einem Schwimmer gesucht. Andere Badegäste hatten beobachtet, wie der Mann unterging und nicht mehr auftauchte. Daraufhin setzten sie die Rettungskette in Gang.
Die Rettungskräfte rückten umgehend aus. Zwei Hubschrauber („Christophorus 8“ und „Libelle“) sind im Einsatz, ebenso zahlreiche Wasserretter und Taucher. Dennoch fehlt vom Vermissten bisher jede Spur. Auch die Identität des Mannes ist noch nicht bekannt.
