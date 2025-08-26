„Pro und Contra“: Eine Männerbastion am Prüfstand

Gibt es künftig bei Ausrückungen der Tiroler Schützen auch Gewehrschützinnen? Wie berichtet, haben zwei Kompanien des Tiroler Landesverbands diesen Wunsch geäußert. Bevor eine Entscheidung getroffen werden kann, hält der Bund der Tiroler Schützenkompanien allerdings einen Nachdenkprozess für nötig. Landeskommandant Thomas Saurer spricht über die Beweggründe.