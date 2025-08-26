„Pro und Contra“: Eine Männerbastion am Prüfstand

Österreichischer Bahnarbeiter von Zug getötet
Gibt es künftig bei Ausrückungen der Tiroler Schützen auch Gewehrschützinnen? Wie berichtet, haben zwei Kompanien des Tiroler Landesverbands diesen Wunsch geäußert. Bevor eine Entscheidung getroffen werden kann, hält der Bund der Tiroler Schützenkompanien allerdings einen Nachdenkprozess für nötig. Landeskommandant Thomas Saurer spricht über die Beweggründe.
Der Nachdenkprozess dreht sich um die Frage, ob Frauen bei Ausrückungen der Traditionsvereine künftig nicht nur als Marketenderinnen, sondern auch als Gewehrschützinnen ausrücken dürfen. Bislang ist ihnen dies laut Statuten des Landesverbandes explizit untersagt. „Das ist aus der Tradition entstanden“, sagt Landeskommandant Thomas Saurer.
