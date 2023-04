Herumdoktern | Zeitungs-Todesurteil

Zeitungs-Todesurteil. Die Medienpolitik der türkis-grünen Koalition - sie wird in die Geschichte eingehen. Den ORF päppelt die Regierung weiter auf, statt weniger Staat wird er noch mehr zum Staatsfunk. Oder vielmehr: zum breit aufgestellten Staatsmedium. Ein anderes Staatsmedium wird dafür eingestellt - nicht zuletzt wohl auch, weil sich die Redaktion der „Wiener Zeitung“ inhaltlich nicht dreinreden ließ, wird die älteste noch erscheinende Zeitung der Welt eingestellt. Besiegelt wurde das Todesurteil jetzt mit den Stimmen der Regierungsparteien. Die Opposition ist sich in der Kritik einig. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner sprach von einer „Schande“, die FPÖ von einem „groben Fehler“. Und Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger sieht „Unfähigkeit, Kurzsichtigkeit, Niedertracht oder Überheblichkeit der Macht“, die Regierung begehe einen „historischen Fehler in ihrer Medienpolitik“. Ja, das tut sie wirklich - indem sie ein Stück Mediengeschichte mit einem Handstreich beendet.