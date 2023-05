„Bäume haben teilweise einen Wert von 20.000 Euro“

Schwammstadt als Weg der Zukunft angestrebt

Um die grünen Riesen zu erhalten, hat man in Lienz vor einiger Zeit Maßnahmen getroffen: „Vor allem geht es um den Wurzelschutz“, betont Stadtchefin Elisabeth Blanik (SPÖ). Deshalb will man auf das Prinzip der Schwammstadt setzen. Dabei wird Wasser gezielt zu den Bäumen gebracht und beim Setzen neuer Gewächse geachtet, dass Wurzeln nicht in Richtung Kabel oder Leitungen wachsen.