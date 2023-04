Das Land ist politisch bis in den Juni gelähmt

Es startet die politische Zeit der Ruhe. Bis zu einer neuen Regierung wird thematisch nichts mehr passieren. Dafür brodelt es in den Partei-Gerüchteküchen. Schon schnell nach den ersten Hochrechnungen der Salzburger Landtagswahl begannen die Spekulationen rund um den SPÖ-Parteichef David Egger. Wird er die Roten in die Sondierungsgespräche mit Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) führen, oder übernimmt bereits ein anderer? Neben dem Oberndorfer Bürgermeister Georg Djundja und Arbeiterkammer-Präsidenten Peter Eder kursierte auch wieder der Name von GKK-Obmann Thom Kinberger als Kandidat auf den Parteivorsitz.