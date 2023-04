Plakolm und Pernkopf mit Vorstoß zum Leben am Land

Die Ampelregierung in Deutschland zieht die Steuerschraube beim Wohneigentum an. Auch in Österreich mehren sich entsprechende politische Zurufe – auch durch den SPÖ-internen Wahlkampf. „Bei uns wird es keine neuen Bauland-, Eigentums-, Schenkungs- oder Erbschaftssteuern geben“, stellt Landesvize und Bauernbund-NÖ-Chef Stephan Pernkopf dazu nun aber klar.