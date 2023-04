Rückläufige Impfwerte bereiten der Politik Kopfweh

Schwindel, Schmerzen an der Einstichstelle und Kopfschmerzen zählen zu den häufigsten – und in der Regel aber stets harmlosen Impfreaktionen. Kopfzerbrechen rufen in der Politik nun indes die rückläufigen Impfzahlen hervor. Durch die Corona-Pandemie sind im Jahr 2021 in Niederösterreich etwa um fast neun Prozent weniger Kinderimpfungen dokumentiert worden als im Jahr 2020.