Mädchen (11) in Kärnten von Auto erfasst

21-Jähriger stürzte mit Traktor ab

Ein weiterer tragischer Unfall endete für einen 21-Jährigen in der Gemeinde Afritz am See mit schweren Verletzungen im Klinikum Klagenfurt. Gegen 13.15 Uhr brachte er mit einem Traktor und einem dazugehörigen Miststreuer Mist auf eine Wiese des landwirtschaftlichen Anwesens seines Vaters. „Beim Bergwärts fahren kam er mit dem Gespann nicht mehr weiter und rutschte ca. 100 Meter talwärts. Im Bereich der Tauchenberger Gemeindestraße stürzte das Gespann über eine steile Böschung und überschlug sich mehrmals“, schildert die Polizei.