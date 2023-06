Sommerfigur in Sicht: Jeder nimmt anders ab

Bequeme, neue Zeit

Übergewicht ist ein Problem unserer bequemen Zeit. „Wir bewegen uns weniger als früher. Kinder werden heute mit dem Auto in die Schule gebracht, Aufzüge erledigen das Treppensteigen. Der Körper wäre aber auf einen Ausgleich angewiesen. Aktivität wird zu wenig in den Alltag eingebaut“, gibt die Expertin zu bedenken. „Wir leben in einem Schlaraffenland, haben alles zu jeder Zeit, auch spät am Abend. Es herrscht ,All you can eat’ rund um die Uhr. Längere Pausen bei Mahlzeiten werden kaum eingehalten.“