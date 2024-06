Was Ihr Hund über Ihre Persönlichkeit verrät

Also muss das Tier davon ausgehen, dass Gefahr droht. Es wird dieser vermeintlichen Gefahr entweder aggressiv begegnen oder sich von nun an vor großen Hunden fürchten. Ebenso wie Herrchen. So bestärken sich Mensch und Hund gegenseitig in ihrer Angst und geraten in einen Teufelskreis. Manchmal spiegeln Hunde die Probleme ihres Menschen nicht durch „Kopieren“, sondern durch gegenteiliges Verhalten. Freiheitsliebende Hunde, die ihre eigenen Wege gehen und davonlaufen, deuten auf einen Besitzer hin, der seine Freiheit nicht auslebt.