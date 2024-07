Was tägliche Meditation bewirken kann

Erinnern Sie sich an die zwölf Buben und ihren 25-jährigen Trainer, die vor sechs Jahren tief in einer dunklen Höhle ohne jegliches Zeitgefühl festsaßen? Sie hungerten und froren. Also begannen sie zu meditieren, und bewahrten dadurch ihre innere Ruhe. Anstatt in Panik zu geraten, verbrachten sie ihre Zeit mit der buddhistischen Meditation „Anapanasati“: Dabei schlossen sie die Augen und konzentrierten sich auf ihren Atem. Bewusstes Atmen ist die Grundlage dieser Technik. Es soll uns in die Gegenwart verankern. Sobald die Gedanken und Gefühle auftauchen, wird die Konzentration wieder sanft auf die Atmung zurückgeführt.