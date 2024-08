Das Erbe der vor-vor-vorletzten Generation

Wir schreiben das Jahr 1963: Das durchschnittliche Jahreseinkommen in Österreich liegt bei 30.000 bis 40.000 Schilling, umgerechnet also 2200 bis 2900 Euro. Ein Einfamilienhaus in städtischer Umgebung kostet zwischen 100.000 und 200.000 Schilling, der VW Käfer ist das beliebteste Automodell. ÖVP und SPÖ sind als Große Koalition am Zug, und unsere Skiläufer dominieren die internationalen Wettbewerbe. 1963 war aber auch der geburtenstärkste Jahrgang: 134.809 Babys kommen zur Welt, durchschnittlich 2,82 pro Frau – ein Rekord. Die Säuglinge von damals durften letztes Jahr ihren Sechziger feiern.