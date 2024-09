Frau gesteht Überfälle, die sie nie begangen hat

„Ich muss in einem Pool mit Schlangen schlafen“

Und wie sei sie auf die Überfälle gekommen? „Das fing an mit Tarot-Kartenlegung. Sie meinten, ich sehe das im Wasser und in den Kaffeebohnen, ich sehe das in den Karten, du hast das alles gemacht.“ Und da sei ihr dann ein bisschen mulmig geworden, erklärte sie der Richterin. „Ich habe Angst vor so was, ich kannte das davor nicht. Sie meinten, dass, wenn ich das nicht zugebe, etwas Schlimmes passiert. Es kommt in der Nacht der Teufel zu mir und ich muss in einem Pool mit Schlangen schlafen.“