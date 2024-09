Wird 60: „Ich hab‘ schon ein Problem mit der Zahl“

Tack-tack-tack. Schon von Weitem lautes Gelächter und „Hallooo!“ Man hört Christa Kummer lang, bevor man sie sieht. Dann steht sie mitten im riesigen Newsroom des ORF, in dem sonst diskreter Flüsterton herrscht. 1,64 Meter klein, ganz in Weiß und in High Heels. Ein Paar an den Füßen, eines in der Hand für die Fotos. Denn die Kummernummer mit der abendlichen Schuh-Show ist prominentes Programm.