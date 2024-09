Nach „Bargeld-Klage“ wird Asylwerber jetzt verlegt

„Rechtswidrige Einschränkung“?

Der Jurist Thomas Trentinaglia ortet in der Bezahlkarte eine „rechtswidrige Einschränkung der Grundversorgung“ und will im Fall der Fälle „den vollen Rechtsweg beschreiten“. Indes wurde der Asylwerber am Montag von Traisen im Bezirk Lilienfeld nach Mitterndorf im Bezirk Tulln verlegt.