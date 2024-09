„Der Abschied aus Graz war nicht leicht für mich“

„Kronesport“: Du bist im Sommer von Double-Sieger Sturm Graz gekommen. Wie war der Abschied aus Graz, welche Emotionen kamen hoch?

Alexander Prass: Das war natürlich schon sehr emotional. Denn ich habe eine wunderschöne und vor allem erfolgreiche Zeit in Graz gehabt. Deswegen war der Abschied sicherlich nicht so leicht für mich. Aber ich wollte einfach den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen und habe mich aus diesem Grund ganz bewusst für einen Wechsel zur TSG Hoffenheim in die deutsche Bundesliga entschieden. Am Ende war es gut für mich, dass der Wechsel zur TSG recht schnell über die Bühne gegangen ist, weil ich mir dadurch nicht so viele Gedanken über meinen Abschied und meine tolle Zeit in Graz machen konnte.