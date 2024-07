„Warum habe ich Sommersprossen?“

Sommer- und nicht Wintersprossen

Woher der Name kommt? Die Sommersprossen heißen so, weil man sie im Sommer viel stärker sieht als im Winter. Das liegt daran, dass die Haut in den warmen Monaten mehr Sonne ausgesetzt ist. Dann nehmen die Pünktchen allmählich zu. Bei manchen Menschen verblassen sie im Winter, verschwinden aber nie ganz. Auch im Alter bleiben sie, können aber weniger werden. Das liegt daran, dass die körpereigene Produktion von Melanin bei älteren Menschen abnimmt.