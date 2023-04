Den Urfahrmarkt vom Donau-„Walross“ aus erleben

Von der Fenstersanierung bis zu Yoga im Alltag

Attraktionen und Neuheiten: Der Freifallturm „Skyfall“ ist mit der Kombination einer fantastischen Aussicht über Linz und einem Adrenalin-Kick im freien Fall ein Markt-Highlight. Alle, die Nervenkitzel mögen, werden damit bestimmt belohnt. Neu gibt es in der Messehalle heuer erstmals eine Bühne mit an die 100 Präsentationen, Vorführungen und Vorträgen. Von der Fenstersanierung, bis zum gesunden Schlaf und Yoga für den Alltag reicht die Bandbreite für ein interessiertes Publikum. Als neues Service für Besucher, die mit dem Rad kommen, werden an vier Standorten viele zusätzliche Radständer bereitstehen. Am Mittwoch gibt es am beliebten Familientag wieder viele Ermäßigungen und am Abend ein großes Charity-Konzert im Festzelt. Am Florianitag können die Gäste die Arbeit der Feuerwehr besser kennenlernen und als krönender Abschluss gibt am Sonntag, 7. Mai, die Blasmusik den Takt an.