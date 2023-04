„Spiel sieben ist ein geiles Gefühl“

Eine Pokalübergabe vor den heimischen Fans soll es für die Eisbullen einfach nicht geben. Am Dienstag hatten es die Salzburger in der Eishockeyliga-Finalserie (best of seven) in der eigenen Hand. Dem Titelverteidiger fehlte es jedoch an Abgebrühtheit, man ließ sich von effizienten Bozenern die Schneid abkaufen.