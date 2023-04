Pölfing-Brunn trauert um junges Unfallopfer

Wenn man hier, nur kurze Zeit später, steht, an diesem sonnigen Tag, an dem die Vögel zwitschern, alles irgendwie friedlich scheint - da kann man es gar nicht glauben, will man es gar nicht wahrhaben. Dass hier nur wenige Stunden zuvor jemand sein Leben lassen musste. Ein ganz junger Mann. „Ruhe in Frieden“, posten seine Freunde auf Facebook, und „kaum zu glauben“.