Schüler können in 40 Lehrberufe reinschnuppern

In der Bezirkshauptstadt Hallein öffnet die Buchhandlung LeseTräume am Freitag ihre Pforten. Geschäftsführerin Jaqueline Brabec arbeitet bereits seit 20 Jahren in der Branche und freut sich auf die Lange Nacht der Lehre. „Ich finde es super, dass die Schüler die Möglichkeit haben. Zurzeit sind zwar erst drei Schüler angemeldet, aber wir freuen uns über jeden, der auch spontan vorbeischaut“, so Brabec. Doch auch vermeintlich klassische Berufe wie Elektrotechniker bei Elektro Wenger in Adnet oder technischer Zeichner bei der Firma Geoconsult in Urstein können die Jugendlichen kennenlernen.