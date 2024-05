Es war ein (fast) perfekter Start in den Mai

Ab ins Dirndl, rein in die Lederhose! Die traditionellen Maifeste gingen am Mittwoch in ganz Salzburg bei Kaiserwetter über die Bühne: Sonnenschein, Temperaturen jenseits der 20 Grad, ein laues Lüfterl – dazu ein Grillhendl und ein Bier. Herz, was willst du mehr?