Wirtschaft floriert, aber nicht jeder profitiert

Die Vollbeschäftigung im Land ist Fluch und Segen. Die niedrigste Arbeitslosigkeit aller Bundesländer: Nur knapp 3,7 Prozent waren in Salzburg im Jahr 2022 ohne Job. Im Schnitt waren 10.230 Personen arbeitslos gemeldet. Stellenanzeigen gab es hingegen in Hülle und Fülle, 40 Prozent aller Salzburger Unternehmen suchen nach Arbeitskräften, so das AMS. Lehrlinge, Hilfskräfte und gut ausgebildete Fachkräfte, sie fehlen in beinahe jeder zweiten Firma.