Flanagan bleibt in Zell auf der Kommandobrücke

Saisonziel wurde verpasst

„Ich glaube, dass jeder das Gefühl hat, dass noch etwas nicht erledigt ist, dass wir unsere Ziele nicht erreicht haben! Das Scheitern ist jedoch ein mächtiger und demütiger Lehrer und ich freue mich darauf, nach Zell am See zurückzukehren, um unsere gemeinsame Reise fortzusetzen“, erklärte Flanagan, der bereits im Pre-Play-off mit den Eisbären an Lustenau scheiterte und damit das Ziel Viertelfinale verpasste.