Luger vollzieht komplette Wende im Führungsstreit

Näher in der Asylfrage

Was Luger nicht erwähnt, aber auch eine Rolle spielen dürfte: Der Stadtchef sah sich zuletzt mit Planungen für zwei Asylwerberheime in der Landeshauptstadt konfrontiert, gegen die er entschieden kämpft. Mit Genosse Doskozil an der Spitze, der bekannt ist für sein Eintreten für eine restriktive Asylpolitik, sieht Luger nun womöglich einen Mitstreiter in dieser Sache.