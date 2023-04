Nach Krimi in Bozen müssen Bulls auf Titel warten

Thaler traf früh die Latte

In der Salzburg zunächst Dauergast im Gegnerdrittel war, stark kombinierte und Harvey unter Dauerbeschuss nahm. Thaler traf schon früh die Latte (63.). Dennoch jubelten die Hausherren am Ende der ersten Extraschicht. Aber nur kurz: Halmos Treffer (80.) fand bei den Referees keine Anerkennung, weil das Tor schon zuvor verschoben worden war. Salzburg konnte auch zwei Powerplays nicht nutzen. Die Partie war längst ein wildes hin und her. Beide Goalies standen mehrmals im Brennpunkt. Bis der NHL-erfahrene Frattin, der auch die Stange getroffen hatte (83.) in der 116. Spielminute, im dritten Overtime-Drittel, den Puck versenken konnte. Die Eiswelle war nur mehr ein Tollhaus. Nach der zweitlängsten Verlängerung in der Liga-Historie. „Es war ein unglaubliches Spiel. Schade, dass wir die Chancen in der Overtime nicht nutzen konnten. Ich bin aber auf die Truppe stolz, wie sie gekämpft hat, immer wieder zurückgekommen ist“, meinte Trainer Matt McIlvane. Jetzt müssen die Bulls auf Matchpuck zwei am Dienstag setzen. In der Festung Eisarena, wo zuletzt 18 Heimsiege in Serie gelangen.