Killer stürmten Freibad in Mexiko: Sieben Tote

Die Täter stürmten die Freizeiteinrichtung in Cortázar im Bundesstaat Guanajuato am Samstagnachmittag (Ortszeit), eröffneten das Feuer und nahmen vor ihrer Flucht die Überwachungskameras sowie den dazugehörigen Monitor mit. Ein Augenzeuge schilderte kurz nach der Tat, dass rund 20 Killer mit Hochleistungs-Schusswaffen in dem Wasserpark gewesen seien.