Heilig gestochen: Gratis-Tattoos für Gläubige

Was haben Justin Bieber, Miley Cyrus, Lady Gaga und die Kirche gemeinsam? Richtig, Tattoos. Und Tätowierungen mit christlichen Motiven gibt es derzeit in Wien auch kostenlos vom deutschen Star-Künstler Silas Becks. Was das alles soll, fragen Sie sich? Keine Angst: Lesen Sie alles bei uns.