Kleine Inseln für eine große Freude

Insel Vrnik

Die Insel Vrnik gehört zu einem Archipel von Inseln in der Region Dalmatien und ist mit dem gleichnamigen Dorf Vrnik der bekannteste und älteste Steinbruch von Korčula. Die Insel liegt zwischen der Halbinsel Pelješac und der Insel Korčula und ist nur per Boot erreichbar.

Vrnik, bekannt als Steinbruchinsel, schreibt seine reiche Geschichte schon seit der Römerzeit. Zahlreiche bekannte und unbekannte Steinmetze bauten elegante Gebäude aus hochwertigem Kalkstein in vielen Städten Dalmatiens, aber auch in Großstädten wie Istanbul, Venedig, Wien oder Stockholm.