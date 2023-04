Drohung auf TikTok: Täter wollte Waffe besorgen

Wollte seine Drohungen nie in die Tat umsetzen

„Der 34-Jährige zeigte sich geständig“, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich. Er behauptete aber, nie vorgehabt zu haben, seine Drohungen in die Tat umzusetzen. Damit habe er dem 38-Jährigen „lediglich Angst machen wollen“, gab er in der Einvernahme an.