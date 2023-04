Beziehung der Schwester führte zur Gewalttat

Die Schuldfrage sei klar, findet selbst Morianz: Der Hauptangeklagte sei an jenem 23. August in Straßwalchen „explodiert“ und habe mehrmals mit dem Sportgerät auf seinen im Auto sitzenden Kontrahenten eingedroschen. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen, verlor für mehrere Minuten das Bewusstsein. Die anderen Angeklagten seien dagegen „blöd in die Geschichte hinein geraten“, formuliert Morianz.