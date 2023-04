Russen wegen Protest zu 19 Jahren Haft verurteilt

Weil sie gegen die Mobilmachung in ihrem Land protestiert hatten, wurden zwei Russen zu 19 Jahren Haft verurteilt. Sie hatten Molotowcocktails in ein Rathaus geworfen. Zu Angriffen auf öffentliche Gebäude kommt es in Russland seit Kriegsbeginn immer wieder, die Strafen fielen bisher jedoch milder aus.