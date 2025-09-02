Vorteilswelt
Könnte Putin treffen

Seltene Auslandsreise: Kim fährt nach China

Außenpolitik
02.09.2025 06:31
Kim Jong-un sitzt im Privatzug, mit dem er nach China reist.
Kim Jong-un sitzt im Privatzug, mit dem er nach China reist.(Bild: EPA/KCNA)

Für eine seiner seltenen Auslandsreisen ist Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Pjöngjang in seinem Privatzug in Richtung Peking aufgebrochen. Man erwartet, dass Kim dort Chinas Staatschef Xi Jinping und den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen wird.

0 Kommentare

Kim, der in China an einer Militärparade in Peking zum 80. Jahrestag der Kapitulation Japans im Zweiten Weltkrieg teilnehmen wird, werde unter anderem von Außenministerin Choe Son Hui begleitet, berichtete Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA.

Das Ereignis ist Kims erstes multilaterales Treffen seit seiner Amtsübernahme vor rund 14 Jahren. Es wird erwartet, dass er in Peking Chinas Staatschef Xi Jinping und den russischen Präsidenten Wladimir Putin auch zu persönlichen Gesprächen trifft. Kim Jong-un verlässt sein Land überaus selten. Zuletzt war Nordkoreas Machthaber 2019 in China.

Kim Jong Un (links) vor seinem Privatzug in Pjöngjang, Nordkorea.
Kim Jong Un (links) vor seinem Privatzug in Pjöngjang, Nordkorea.(Bild: EPA/KCNA)

Laut Angaben der Parteizeitung Rodong Shinmun soll Kim am Dienstag bereits die Grenze zu China passiert haben. Für das verschlossene Nordkorea ist es ungewöhnlich, dass die Staatsmedien derart zeitnah über Details zu einer Auslandsreise ihres Machthabers berichten.

Gute Beziehungen zu Russland
Die Volksrepublik gilt als wichtiger wirtschaftlicher Unterstützer des durch internationale Sanktionen stark isolierten Landes. Vor allem aber hat Nordkorea in den letzten Jahren seine Beziehungen gegenüber Moskau intensiviert. So hat Kim Jong-un Munition, Waffen und über zehntausend Soldaten nach Russland entsandt, um im Krieg gegen die Ukraine Unterstützung zu leisten.

Lesen Sie auch:
Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un bei einer Zeremonie für Soldaten, die in der Ukraine im ...
„Mein Herz schmerzt“
Kim Jong-un überrascht mit Ukraine-Eingeständnis
22.08.2025
Raketen stationiert
Nordkorea baut geheime Militärbasis nahe China
21.08.2025

Zu der Militärparade in Peking werden mehr als 20 Staats- und Regierungschefs erwartet, darunter der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko und Irans Präsident Massud Pezeshkian.

Kurz vor seiner Abreise inspizierte Kim Jong-un laut KCNA unter anderem eine neue Raketenfabrik sowie eine Produktionsanlage von Festbrennstoff. Das kann als Schritt gesehen werden, um seine Verhandlungsposition für potenzielle Gespräche mit den USA zu verbessern. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump Ende August sein Interesse für ein weiteres Treffen mit Kim für dieses Jahr bekundet.

Porträt von krone.at
krone.at
