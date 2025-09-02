Vorteilswelt
Wechsel nach Italien

Leicester-Ikone Jamie Vardy startet neues Kapitel

Fußball International
02.09.2025 06:09
Jamie Vardy (li.) unterschreibt bei Cremonese.
Jamie Vardy (li.) unterschreibt bei Cremonese.

Der englische Fußballprofi Jamie Vardy spielt künftig für Cremonese. Das gab der italienische Klub am Montag bekannt. 

Damit beginnt für den 38-jährigen Stürmer ein neues Kapitel, nachdem seine 13-jährige Ära bei Leicester City im Mai zu Ende gegangen war.

Vardy unterschrieb demnach einen Vertrag bis Juni nächsten Jahres mit einer Verlängerungsoption, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

500 Spiele, 200 Tore
Vardy hatte in seinem 500. und letzten Spiel für Leicester in der vorletzten Runde sein 200. Tor für den Klub erzielt.

Der Engländer war wie Ex-ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs Teil der Leicester-Mannschaft, die 2016 unter dem italienischen Trainer Claudio Ranieri sensationell den Premier-League-Titel gewonnen hatte.

