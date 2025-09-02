Heftiger Gegenwind für Toto Wolffs „Quoten-Max“

„Ein neuer Max Verstappen ist er sicher nicht“

„Man könnte sagen, er ist der Quoten-Max für Toto“, meint Experte Ralf Schumacher bei Sky. „Er ist im Eilverfahren diese ganzen Nachwuchsklassen durchlaufen, wenn man dann oben ankommt, braucht das Zeit. Aber der Speed ist da. Die Erfolge werden schon kommen, in der Kombination mit Mercedes ist da noch viel zu erwarten.“ Doch für den deutschen Ex-Piloten steht fest: „Ein neuer Max Verstappen ist er sicher nicht.“