Statt in der Zelle: 38 Häftlinge mit Fußfessel

22 Euro für Fußfessel

Auf ein sicheres soziales Umfeld werde freilich geachtet. Erfreulich sei, dass drei Jahre nach der Entlassung aus der Haft die Rückfallquote bei den ehemaligen Fußfesselträgern sehr niedrig sei, im Konkreten 11,6 Prozent. Darüber hinaus sei der elektronisch überwachte Hausarrest die kostengünstigste Form der Haft. Als Kostenersatz für die Fußfessel und die dazugehörige Verwaltung müssen Fußfesselhäftlinge bis zu 22 Euro am Tag zahlen.