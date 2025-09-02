Bekannte zahlte geliehenes Geld nicht zurück

EU-Länder geben so viel für Militär aus wie nie
Einer vier Jahre älteren Bekannten überwies eine 21-Jährige in mehreren Tranchen einen fünfstelligen Euro-Betrag. Diese versprach, ihn zurückzuzahlen. Nun erstattete die junge Frau Anzeige wegen Betrugs.
Am Montag erstattete eine 21-jährige österreichische Staatsangehörige Anzeige über einen Betrug zu ihrem Nachteil.
Mehrere Überweisungen getätigt
Sie ließ sich von einer Bekannten, einer 25-jährigen Österreicherin, überreden, zwischen 3. Juli 2025 und 4. August in mehreren Überweisungen insgesamt einen fünfstelligen Eurobetrag auf deren Konto zu überweisen.
Die Frau gab an, sich in einer finanziellen Notlage zu befinden und das Geld zurückzuzahlen. Bis dato zahlte sie das Geld jedoch nicht zurück.
