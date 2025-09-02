Der Sprung in die Mur: Mutig oder leichtsinnig?

Das Baden in der Mur ist so ein Thema: Es ist nicht verboten, wird gleichzeitig aber auch nicht empfohlen. Die Wasserqualität des Flusses ist zwar in den vergangenen Jahren deutlich besser geworden, eine Badewasserqualität ist aber dennoch in weiter Ferne. Die steirischen Grünen ließen das Thema im heurigen Sommer zwar wieder aufflackern, die Landesregierung verhielt sich aber zurückhaltend.