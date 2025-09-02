Weinbauern warten weiter auf ihre Förder-Millionen

Gemeinsame Lösung – aber erst im kommenden Jahr ...

Vom Wiener Stubenring heißt es: „Uns ist eine gemeinsame Lösung mit der Weinbranche wichtig. Da man sich aktuell in intensiven und konstruktiven Gesprächen mit der Branche einerseits und der Europäischen Kommission andererseits befindet, ist das öffentliche Störfeuer seitens des burgenländischen Weintourismusverbandes nicht nachvollziehbar und kontraproduktiv. Ziel ist es jedenfalls, die europäischen Mittel zur Gänze auszuschöpfen und der österreichischen Weinbranche zur Verfügung zu stellen.“