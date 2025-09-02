„Beispiellos!“ Ten Hag tritt gegen Leverkusen nach

„Sich nach nur zwei Ligaspielen von einem Trainer zu trennen, ist beispiellos!“ Wenige Stunden nach seiner Entlassung hat Erik ten Hag die Vereinsführung des deutschen Vizemeisters Bayer Leverkusen scharf kritisiert. Laut der Mitteilung, die laut „The Athletic“ über seine Agentur veröffentlicht wurde, sei die Trennung für ihn „völlig überraschend“ gekommen.