Rätsel um Brand in Putins Verteidigungsministerium

Seit Ukraine-Krieg häufen sich Brände

Möglich ist allerdings auch, dass das Feuer Teil einer regelrechten Serie an Bränden in Russland ist. Denn seit Kremlchef Wladimir Putin den Krieg gegen die Ukraine entfesselt hat, sind in Munitionslagern, Fabriken oder Treibstoffdepots immer wieder Feuer ausgebrochen.