Schnurrrrrrrrrr!

Genau vor einem Jahr ist unser unvergesslicher Hund „Agur“ verstorben, er fehlt so sehr. Unsere beiden anderen Vierbeiner, die norwegischen Waldkatzen „Jeanny“ und „Toni“, bemühen sich, seinen Platz einzunehmen. Vor unserer Übersiedlung waren die beiden Freigänger. Auch in der Großstadt schaffen sie dies dank eines alten Baumes, über den sie in unsere Wohnung klettern.