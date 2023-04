Kärntner Alpinpolizisten sind weltweit gefragt

Auslandseinsatz am Kaukasus

Zuletzt war er in Gudauri, dem 2196 Meter hoch gelegenen Wintersportort im Hohen Kaukasus in Georgien. „Wir waren fünf Alpinpolizisten und zeigten unseren Kollegen von der ,Patrol Police’, quasi der Pistenpolizei im Skigebiet, Rettungs- und Skitechniken sowie die Rettung nach Lawinenabgängen“, erklärt der Postenkommandant, der bereits mehrfach solche Auslandseinsätze gemeistert hat.