„Sorgen sind Geschenke, die wir meistern müssen“

„Krone“: Wir erleben derzeit viele Krisen, internationale wie den Krieg in der Ukraine bis zu den persönlichen, weil sich Menschen das Leben kaum noch leisten können. Was macht da Hoffnung?

Pausch: Alles, was es gibt, ist ein Geschenk des Lebens. Hier ist es wichtig, dass man von einem Ich-Denken zu einem Wir-Denken kommt. Nur gemeinsam können wir diese Aufgaben lösen.

Steindl-Rast: Wir sind Benediktiner-Mönche, und für uns steht die Beziehung im Mittelpunkt. Die Krisen auf der Welt gibt es immer, wenn es kein gemeinsames Denken, kein gemeinsames Fühlen gibt. Jeder kann im engsten Familien- und Freundeskreis daran arbeiten und Versöhnung einbringen.