Wie kindgerecht ist der Karfreitag in der Kirche?

Ehe die Kleinen am Sonntag bunte Nesterln suchen dürfen, wird das Osterwochenende am heutigen Karfreitag mit der Leidensgeschichte um das qualvolle Sterben von Jesus Christus eingeleitet. Michaela Druckenthaner vom Team Kinder/Katholische Jungschar der Diözese Linz weiß, wie man Kindern die in den Evangelien recht blutrünstig ausgestaltete Leidensgeschichte näherbringen kann.