„Die Ukraine wird nie ein Land der Ruinen sein“

Die Altstadt von Tschernihiw soll laut ihm den Status des UNESCO-Weltkulturerbes erhalten. In seiner täglichen Videoansprache berichtete Selenskyj am Montagabend zudem über einen Besuch in der Ortschaft Jahidne, wo russische Besatzer vor einem Jahr die 300 Bewohnerinnen und Bewohner im Keller einer Schule als „lebenden Schutzschild“ zusammengepfercht hätten. Wochenlang hätten die Menschen, darunter Alte und Kinder, in der Enge ausharren müssen.