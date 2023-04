Entscheidung gefallen - Teilnehmer stehen fest!

Die Kicker der 3. Liga ließen es am Wochenende wieder richtig krachen. 113 Treffer in 33 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3,42 Tore pro Spiel. Spannend ging es im Westen zu - da stehen jetzt die sechs Teilnehmer für das Westliga-Play-off fest. In der Sendung der 3. Liga nehmen wir noch einmal die Runde vom Wochenende unter die Lupe.